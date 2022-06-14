İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de etkili olan sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Niğde’de öğleden sonra etkili olan sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi.

Niğde'de öğleden sonra etkili olan sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi.



Sel nedeniyle Niğde-Sazlıca yolunda çökme meydana geldi, Niğde-Adana karayolunda ise heyelan oluştu. Karayoları ekipleri, yolda biriken toprakları taşıyarak yolu ulaşıma açtı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarla Ata Sanayi ve Toptancılar Sitesi'nde bazı işyerlerini su bastı.


Tevfik Çalın Caddesi, Ditaş Kavşağı, çevre yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar mahsur kaldı.

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