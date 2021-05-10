Niğde'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Niğde'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto ederek, “Davamız Kudüs” isimli konvoy düzenledi.

Filistin'e destek vermek için STK üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Adliye Sarayı önünde toplandı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı haince saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi. Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir" dedi.

Açıklamanın ardından grup konvoy oluşturarak şehir turu attı.