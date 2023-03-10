İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde’de "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şehirde “Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama veya Yer Temin Etme" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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