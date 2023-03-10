Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde’de "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şehirde “Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama veya Yer Temin Etme" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.