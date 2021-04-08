Niğde'de geliştirilen yerli patates tohumu Avrupa yolunda

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi Nahita, Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesine alınması ve deneme dikimi için Hollanda'ya gönderiliyor.

Daha önce tescillenen yerli patates çeşidini Nahita'nın pazarlama ve satış hakkının AR Tarım'a devredildiğini söyleyen Enstitü Müdürü Pırlak, "Nahita çeşidini yurt dışına göndermek üzere tüm çalışmalarını tamamladı. Nahita çeşidimiz Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk yerli ve milli patates çeşidi olma özelliğini taşıyor. Çeşidimiz, firma tarafından Avrupa Birliğine gönderilecek. Orada yapılacak denemelerin sonucunda da bu çeşidimiz, Avrupa Birliğinin Çeşit Tescil Listesinde yer alacak ve listeye giren ilk yerli ve milli patates çeşidi unvanını alacak. Daha sonra bu çeşidimizin Avrupa'da da üretimine ve satışına başlanacak" dedi.

Pırlak, firmanın Nahita çeşidinin yurt içinde ileri kademedeki tohumluk üretimine ve sertifikasyon işlemlerine devam ettiğini, önümüzdeki dönemde çiftçilerle buluşturacağını belirtti.

AR Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak da 2018 yılında Nahita'yı başka ülkelere de satmak istediklerinin sözünü verdiklerini belirtti.

Adana'da 2019 yılında düzenlenen uluslararası bir platformda Nahita çeşidini tanıttıklarını ve ürünün beğenildiğini dile getiren Sadak, şöyle konuştu:

"Elimizdeki imkanları kullanarak, bu çeşidi Avrupa'ya, aynı zamanda oradaki çeşit listesinde yer alması için göndermek istedik. Bir çok ülkenin analizini yaptıktan sonra gördüm ki Avrupa'da tescil listesine girdiği takdirde başka ülkelerin de kapıları açılıyor. Avrupa'daki prosedürleri yerine getirdikten sonra Türk makamları bize çok yardımcı oldu. Ankara Tarım ve Orman ile Ankara Zirai Karantina müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum. Prosedürleri yerine getirdik, Nahita'nın bitkileri yarından itibaren Avrupa yolcusu. Orada da karantinadan geçtikten sonra deneme dikimleri yapılacak ve inşallah yakın zamanda tescillenerek Avrupa'da Çeşit Tescil Listesinde yer alacak. Bizim için bu çok mühim. Her konuda Türkiye'deki tarımı geliştirmek üzere elimizden geleni yapacağız."

Sadak, Nahita'nın Avrupa'da karantinadan geçtikten sonra Hollanda'da dikiminin yapılacağını, ardından da tescilleneceğini ifade etti.