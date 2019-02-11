Niğde'de genç adamın şüpheli ölümü

Niğde'de bayılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şah Süleyman Mahallesinde amcasıyla yaşayan Osman Ç. (27), akşam saatlerinde bayılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman Ç. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Osman Ç.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Genç adamın gün içerisinde de rahatsızlanarak aynı hastaneye kaldırıldığı ve kendi isteğiyle çıkış yaptığı öğrenildi.