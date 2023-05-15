Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Gençlik Haftası etkinliklerine, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve gönüllü gençler katıldı.