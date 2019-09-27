Niğde'de Görme Engelliler İçin Kaldırımlar Yenilendi

Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte ve sosyal belediyecilikte öncü olan Niğde Belediye Başkanlığı engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak adına kentte engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Kurum ve kuruluşların bulunduğu noktalarda kabartmalı kaldırım yapımına öncelik veren Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana caddelerde de çizgi ve işaretleme çalışmaları gerçekleştirerek trafik akışının daha kontrollü ve sağlıklı hale gelmesini sağladı.