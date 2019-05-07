Niğde'de Hafızlık projesi kapsamında 800 öğrenci sınava girdi

İlk kez 2019-2020 eğitim öğretim yılının başında Niğde'de 2 imam hatip ortaokulunda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak “örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi” uygulanacak. İlimizde açılan 60 erkek, 40 kız öğrenci kontenjanı için 800 öğrenci 23 Nisan Havacılar Ortaokulunda düzenlenen sınava girdi.

Bakanlığımızın hazırladığı “2023 Eğitim Vizyon Belgesine göre projenin detaylarını anlatan Din Öğretimi Şube Müdürü Abdulgani Özkan, "İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrenciler arasından hafızlığa kabiliyeti olan öğrenciler, Haziran-Temmuz döneminde seçilecek. İlkokulu bitirenler, akademik düzey, Kur'an-ı Kerim okuma düzeyi, ezberleme-yorumlama kabiliyeti ve genel yetenek düzeylerini ölçen yazılı sınavla alınabilecek. Belirlenen kriterlere göre seçilen öğrenciler, yaz döneminde en az 1 aylık hafızlık ön eğitimi programına alınacak ve burada yoğunlaştırılmış Kur'an eğitimi görecek. 5. sınıfta proje imam hatip ortaokullarına kaydolan öğrencilere, temel ve meslek derslerinin dışında haftada 9 saat Kur'an-ı Kerim dersi verilecek. Bu derse “Kâri ve Mukrî/oukuyucu ve okutucu” vasıflara sahip öğretmenlerin girmesi şart olacak. Hafızlığa hazırlık süreci en geç o yılın mart ayı sonuna kadar sürecek. Hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler 5. sınıfın mart/nisan ayında hafızlık yapmaya başlayacak. Okulda öğretmenlerine veya işbirliğine gidilen Kur'an kursu öğreticisine ilk 10 cüzün sonundan her gün 1 sayfa ezber vermeye başlayacak. Hafızlığa başlayan öğrenciler, 6. sınıfta okula 1 yıl ara verecek ve işbirliği yapılan Diyanet'in Kur'an kursunda hafızlık sürecini tamamlayacak. 6. sınıfta ara veren ve o yılın haziran ayında sınava girerek sınıfını geçen “hafız öğrenciler” için ise “hafızlık pekiştirme aşaması” başlayacak. Bu öğrenciler, 7. sınıfa devam ederlerken haftada ek 9'ar saat daha Kur'an-ı Kerim dersi alacak ve hafızlıklarını pekiştirecek. Bu öğrenciler 8. sınıfta da pekiştirmeye aldıkları sayfalarla devam edecek. 6. sınıfta ara veren öğrenciler için devam ettikleri Kur'an kursu tarafından Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen-teknoloji ve İngilizce derslerinden takviye eğitimi verilecek. Öğrencilerin hafızlıklarını 6. sınıfın sonunda tamamlamaları esas olacak ancak bitiremeyenlerin 7. sınıfta hafızlıklarını tamamlamaları sağlanacak. Hafızlık projesi uygulayan imam hatip ortaokulları belirlenen kontenjan sayısına göre puan üstünlüğüne ile öğrenci alacak. Bu okullarda, eğitim öğretim yılının ilk haftasında okula uyum programı uygulanacak. Bu programda, çocuklara imam hatip liseleri ve tarihi, imam hatip okullarının işlevi ve yetiştirdiği insan modeli gibi konular anlatılacak. Örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi veren okullarda eğitim öğretimin geliştirilmesi kapsamında, üniversiteler, müftülükler, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlükleri, il/ilçe kültür ve turizm müdürlükleri ve belediyeler her türlü araç gereç ve imkânlardan yararlanılması için çaba gösterilecek. Öğrencilere ayrıca yaz programları da uygulanacak. En az 3 hafta sürecek programda seminerlerin yanı sıra Arapça dil eğitimi desteği de verilecek. Proje uygulayan okullardan hafızların akademik başarı ve proje imam hatip liselerini kazanmaları beklentisi ön planda tutulacak. Akademik başarının somut göstergesi ise proje imam hatip liselerine fen veya sosyal bilimler liselerine öğrenci yerleştirme oranı olarak değerlendirilecek" dedi.