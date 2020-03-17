Niğde'de Halk Günleri iptal edildi

Niğde Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde; “Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir'in her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantıları Korona virüs salgını riski sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Vatandaşlarımız Belediyemizle ilgili tüm istek, öneri ve şikayetlerini (0388) 232 35 50 numaralı telefon, 0 552 501 51 51 numaralı whatsapp hattından ve www.nigde.bel.tr adresinden iletebilirler."