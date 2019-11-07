Niğde'de Hastaneye MHRS Masası kuruldu

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın yaptığı açıklamada; ”Bilindiği gibi merkezi hekim randevu sistemi (MHRS), bakanlığımız tarafından ‘Sağlıkta Dönüşüm' projesi kapsamında 2012 Mart ayı itibari 81 ilde hizmet vermeye başlamıştır. Hastalarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak, hastanelerde bekleme sürelerini kısaltmak, çok erken saatlerde oluşan bekleme sıralarını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem ile hastanelerimizde hekim randevuları 182 nolu telefondan internet üzerinden, MHRS Mobil Uygulamalarından alınabilmekteydi. 182 nolu telefonu arama veya internet üzerinden erişim imkânı olmayan hastalarımız için onların isteğiyle onlar adına MHRS poliklinik randevusu ve daha hastaneden çıkmadan kontrol randevularını almalarına olanak sağlayacak ‘MHRS Randevu Birimi röntgen kayıt birimi karşısında hizmet vermeye başlamıştır. İlimizde ilerleyen günlerde tüm hasta randevularının internet MHRS, 182 nolu telefonla ve MHRS biriminden verilmesi planlanmaktadır. Hastane randevusu alan hastalarımızın 15 dakika önce hastanemizde olması gerekmektedir'' dedi.