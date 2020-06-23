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Niğde'de hayvan çiftliğinde yangın

Niğde’nin Altunhisar İlçesi Bayat Köyü yolu üzerinde bir inek çiftliğinde yangın çıktı.

Niğde'nin Altunhisar İlçesi Bayat Köyü yolu üzerinde bir inek çiftliğinde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, 5 bin inek kapasiteli hayvan çiftliğinin yem deposunda yangın çıktı. Yoğunlukla kuru yoncaların bulunduğu depoda alevler yükseldi. Durumu gören yetkililer hemen itfaiye ekiplerini aradı. Niğde'de bulunan tüm itfaiye araçları ekipleriyle birlikte, AFAD ve su tankerleri ile yangına müdahale ediliyor. Depoda yaklaşık 4 milyonluk yem bulunduğu bildirilirken, inekler ayrı bir bölüme alınarak yangın mahalinden çıkarıldı.

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