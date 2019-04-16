Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı yapıldı

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıya üretici temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk'te katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Şimşek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesinde TOBB ile işbirliği içerisinde “Burası Türkiye burada İŞ var” sloganı ile istihdam seferberliği başlatıldığını hatırlattı.

Şimşek, ‘‘Bu toplantımızda ilimizdeki işsizlik sorununa çözüm ararken temel olarak başlatılan bu kampanyanın neler getirdiğini ve sağladığı avantajları sizlere anlatacağız. Temel amacımız ve hedefimiz ilimizdeki istihdam olanaklarını arttırarak halkımızın refah ve mutluluğunu arttırmaktır

2019 için başlattığımız İstihdam Seferberliği neler getiriyor; Her şeyden önce bu ayın sonuna kadar alınan her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletimiz karşılamaktadır. Yani İşverenimizin bu 3 ay boyunca işçi çalıştırmasına yönelik herhangi bir maliyeti bulunmamakta, 2 bin 021 TL ücret ve bin 113 TL sigorta primleri ve vergiler dahil olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılayacaktır. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz işe alınan kişinin 2018 ortalamasına ilave olması durumunda sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecektir. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacaktır'' dedi.

İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinden 3 yıldır istihdam seferberliği süreçlerini yönettiklerini aktardı.

2017'de istihdam seferberliği sonucunda 1,5 milyon artı istihdama ulaşıldığını aktaran Aktürk, 2019'da 2,5 milyon istihdamı ülke olarak hedeflediklerini anlattı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, ‘‘İŞKUR olarak 2002 yılında özel sektörde 24 bin 482 kişi, 2018 yılında ise 50 kat artırarak 1 milyon 247 bin 188 kişiye yükselttik, ülkemiz için çok önemli rakam. Bu yıl ise İŞKUR olarak hedefimiz 1 milyon 350 bin istihdama aracılık etmektir. Genel olarak hep beraber 2 buçuk milyon istihdamı hep beraber hedefliyoruz. 1 milyon 247 bin istihdamın dağılımı da bizim için önemli. Kadınlarda gençlerde engellilerde hedefler koyuyoruz. 435 bin 317 kadın, 430 bin 613'ü genç ve 14 bin 430'u engelli vatandaşlarımızın iş sahibi olduğunu görüyoruz''