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Niğde'de İlçelerde seçim sonuçları

Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir yeni Belediye Başkanı oldu.


5 İlçeden 4'ü AK Parti


Niğde'nin Bor, Ulukışla, Çamardı, Çiftlik ilçeleri tekrar AK Parti ile devam derken, Altunhisar ilçesi ise AK Parti'den MHP'ye geçti. Bor'da Mahalli İdareler Genel Seçiminde AK Partili Serkan Baran resmi olmayan sonuçlara göre yeni Bor Belediye Başkanı Oldu. İki dönemdir AK Partili Sıtkı Erat'ın başkanlığında olan Bor ilçesi bu seçimlerde Serkan Baran ile üçüncü dönemini kazandı.


Ulukışla ilçesinde AK Parti mevcut Başkan Ali Uğurlu tekrar seçimleri kazandı. Ulukışla'da AK Parti üst üste ikinci seçimini kazandı.


Altunhisar ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Vedat Kirazcı kazandı. 3 dönemdir AK Parti'de bulunan Altunhisar Belediyesini MHP kazandı.


Çiftlik ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut başkan Serkan Güzel kazandı. AK Parti Çiftlik'te Serkan Güzel ile ikinci dönemini kazandı.


Çamardı ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut Başkan Yavuz Soylu kazandı. AK Parti Soylu ile üst üste üçüncü dönemini kazandı.

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