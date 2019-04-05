Niğde'de ilk defa bir hastaya ‘hava yoluna stent' operasyonu yapıldı

Çevre illerde de fazla yapılmayan operasyonu yapan Göğüs Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Katrancioglu, Niğde'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

62 yaşındaki Hikmet Demir bir süre önce kalp krizi geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Demir için ihtiyaç olan malzemeler temin edildikten sonra operasyon başladı. Demir'e soluk borusu genişletme ameliyatı yapıldıktan sonra stent takıldı.

"Hasta geldiğinde yürüyemiyordu"

Yaptığı operasyonları anlatan Göğüs Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Katrancioglu, ‘‘Solunum makinesine bağlı olan hastalarda soluk borusunda daralma olabiliyor. Biz de hastamıza cerrahi kesi olmadan genişletme ameliyatı yaptık. Rahatladı bu arada kalan tedavisi için bazı malzemeler aldık ve daha sonrasında o malzemeyi koyduk. Hastamız geldiğinde yürüyemiyordu. Çok az bir mesafeyi yürüyemiyordu. Şimdi ise merdiven çıkıyor ve ölümden kurtaracak bir operasyon yaptık. Niğde'ye en yakın şehirlerimizde bu vakanın çalışması yapılmıyordu'' dedi.

62 yaşındaki Hikmet Demir ise ‘‘Kalk krizi geçirdim. Nefes alamaz oldum. iki adım atamadım. Yoğun bakımda uzun süre kaldım. Hastaneye geldik boğazıma stent takılması gerektiğini söyledi biz de hiç duymamıştık anlattı bize. Stent olursa sağlığına kavuşursun dedi bize. Allah razı olsun" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, operasyonu başarıyla tamamlayan doktorları tebrik etti.