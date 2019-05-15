Niğde'de ilk defa prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Niğde'de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa prostat kanseri ameliyatı yapıldı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Güven Erbay, Niğde'de ilk defa prostat kanseri ameliyatı gerçekleştirildiğini belirterek, bu vakalarda artık sevkler olmayacağı söyledi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Güven Erbay, prostat kanseri tanısı konulan 64 yaşındaki Haki Yaramancı radikal prostatektomi ameliyatı (prostat kanseri) yaptı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrası Üroloji Uzmanı Op. Dr. Güven Erbay yaptığı açıklamada: “

Hastamız 65 yaşında prostat kanseriydi. Bu hastamıza yaptığımız farklı bir ameliyattı. 45 yaşından sonra biz erkeklere rutin kontrolü öneriyoruz. Hastamız daha önce mesaneden ameliyat olan bir hastamızdı. Rutin kontrollere gelmemişti. Yaptığımız muayenelerde tümör rastladık. Hastaya gerekli bilgilendirme yapıldı. Hastamız şehir dışına gitmek istemedi. Tedavisinin burada olmak istediğini bize açıkladı. Gerekli tahliller sonucunda bu kanser cerrahisini gerçekleştirdik. Ürolojide en büyük cerrahilerinden bir tanesidir. Ameliyat sonrası hastamızda her hangi bir sıkıntı olmadı. Taburcu etmeyi planlıyoruz. Daha önce bu tür vakalar şehir dışına gitmekteydi. Kayseri olsun Mersin olsun büyük şehirlere gitmekteydi. Artık tanılar hastanemizde yapılmaktadır. Artık hastalarımız bu ameliyatın Niğde ilinde yapıldığını bilmesi gerekmektedir. Bütün ürolojik cerrahileri hastanemizde yapılabilmektedir” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Haki Yaramancı ise doktor ve hasta yönetimine teşekkür etti.