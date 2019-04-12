Niğde'de ilk Hematoloji Uzmanı göreve başladı

Dr. Selin Merih Urlu, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Lösemi, Lenfoma, Multipl Myelom, Miyelodisplastik Sendrom, Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar (Polistemia Vera, Esansiyel Trombositemi, Primer Myelofibrozis), Hemoglobinopatiler, Kanama Bozuklukları gibi hastalıkların yönetimi, kemik iliği nakli konusunda bilgi ve yönlendirme Niğde'de ilk defa yapılacak. Göreve başlayan Dr. Selin Merih Urlu, Niğdeli olarak kentte görev yapacağı için mutlu olduğunu, kan ve kan hastalıklarının tanı ve tedavisinde hastaları takip edeceklerini ve artık mümkün olmadıkça hastaların başka illere gitmesine gerek kalmayacağını söyledi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ise, “Sene başında basın mensuplarına açıkladığımız sevkleri sonlandırma da hastanemiz hızla ilerlemektedir. Son olarak ilimize ilk defa atanan hematoloji uzmanının da atanmasıyla hekim eksikliklerimiz tamamlanıyor. Hematoloji Uzmanının atanmasıyla beraber kan ve kan hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavi, bilgi ve yönlendirme hastanemizde yapılabilecektir. Artık insanlarımızın bu alanla ilgili başka illere gitmesine gerek kalmayacaktır. Bu atamada emeği geçen Milletvekillerimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederim. Diğer poliklinik branşlarla ilgili düzenlemelerimizde devam etmektedir” şeklinde konuştu.