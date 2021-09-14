Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Süleyman Fethi İlkokulu'nda İlköğretim Haftası münasebetiyle program düzenledi. Programa Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Yılmaz Şimşek, konuşmasında öğretmen ve öğrencilere başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu. Geçtiğimiz hafta il genelinde yaklaşık 72 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Şimşek; “İlk ders zilinin çalması ile birlikte evlatlarımız, yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşadı. Ben de bu heyecanı tüm kalbimle paylaşıyor; bu sevincin bütün eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesini diliyorum. 'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder' sözlerinden de açıkça anlaşılmaktadır ki, eğitim aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün de temelini teşkil etmektedir. Şüphesiz ki, millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda memnuniyetle görüyoruz ki ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız. Özellikle son yıllarda sizlerin de bildiği üzere ilimizde ciddi anlamda eğitim yatırımları yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde bugün ilimizde tüm okullarımızda ikili eğitimden normal eğitime geçilmiştir. İnşallah; bu yatırımlar artarak devam edecek, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaktır” dedi.

Vali Şimşek'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine vurgu yapan şiirler okundu. Yine öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisinin ardından Vali Şimşek, Niğde Belediyesi tarafından temin edilen sağlık çantasını öğrencilere dağıttı. Programın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, onlara nasihatlerde bulunan Şimşek daha sonra öğretmenlerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.