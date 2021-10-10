İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Niğde'de inşaat malzemesi çalan 2 şahıs JASAT'tan kaçamadı

Niğde’de inşaattan malzeme çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de inşaattan malzeme çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Gümüşler beldesinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeleri Bor ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili U.K ve C.K. isimli 2 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.