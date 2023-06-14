Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yılı kutlandı

Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Özkök ve beraberindeki heyet, daha sonra Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program daha sonra Şadırvan Park'ta devam etti. Jandarma ekipleri açmış oldukları stantlarda vatandaşlara teşkilatın kullandığı ekipmanları tanıttı.