İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de kaçak alkol satan 1 kişi tutuklandı

Niğde’de kaçak alkollü içki üreten ve satışa sunan 1 kişi tutuklandı.

Niğde'de kaçak alkollü içki üreten ve satışa sunan 1 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri devleti vergi kaybına uğratan ve halk sağlığına kast eden kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ticari amaçla alkollü içki üreten ve satışa sunan 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.A'ya ait depoda 95 litre etil alkol, 20 litre el yapımı alkollü içecek, 1,5 litre anason yağı ve 35 adet alkol aromasında kullanılan kit ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.A emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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