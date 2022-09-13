Niğde'de kaçak alkol üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretilen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık ve organize suç olayları çalışmalarında, Niğde merkezde şüpheli bir şahsın evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelinin aracında, bina ve eklentilerinde yapılan aramalarda 26 adet anason yağı, 7 adet plastik bidon içerisinde toplam 30 litre etil alkol, yaklaşık 70 litre anason, 7 adet kaçak alkol yapımında kullanılan ölçüm kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.