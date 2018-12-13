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Niğde'de kaçak içki operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 900 litre kaçak şarap, 27 litre rakı ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 900 litre kaçak şarap, 27 litre rakı ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez Yeşilburç köyünde B.A.B. isimli şahsa ait bağ evinde arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada 900 litre fermantasyona bırakılmış şarap, 27 litre rakı ve alkol üretiminde kullanılan imbik diye tabir edilen 2 adet malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili B.A.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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