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Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.


Ekipler, otomobil sürücüsü İbrahim B. hakkında işlem yaptı.

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