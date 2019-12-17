Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı

Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet ve kötü muamelenin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışması sonucunda 75 maddeden oluşan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" imzalanarak, 2019-2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldığını anımsatan Şimşek, eylem planının Niğde'de de tüm kurum ve kuruluşlar ile toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve uygulamanın işlerlik kazanması büyük önem arz ettiğini aktardı.

Şimşek, Niğde'de şiddet mağduru kadınların ve çocukların korunması ve desteklenmesiyle ilgili tüm kurumlarla yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konuk Evleri (KKE) ile 2019'da 850 yönlendirme ve rehberlik, 903 psiko-sosyal destek hizmeti verilmiştir. Herhangi bir sebeple farklı şekillerde şiddet görmüş veya barınma ihtiyacı olan 115 kadınımıza Kadın Konuk Evinde barınma hizmeti verilmiştir. 384 maddi yardım ve 255 hukuki destek hizmetlerinden faydalanması sağlanmıştır. Bu hizmetlerimizden toplamda 753 kadın, 163 erkek ve 63 çocuğumuz istifade etmiştir.Öte yandan 7'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 10 kişi de ŞÖNİM ve KKE'nin bu kapsamdaki hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında da ilimizde 1297 vatandaşımıza eğitim verilmiştir.

Tüm bu çalışmalarla hedeflerinin kadınların şefkat, merhamet ve sevgisinin toplumsal hayata daha çok yansımasını sağlamak olduğunu anlatan Şimşek, kadına verilen değerin, topluma verilen değer olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı M.Fatih Camgöz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş,