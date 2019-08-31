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Niğde'de Kamyon Garajı Hizmete Girdi

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kamyon Garajı hizmete açıldı.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tamamlanan belediye hizmetlerini vakit kaybetmeden vatandaşın kullanımına açmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Özdemir yapımını tamamlayarak hizmete açtıkları kamyon garajında incelemelerde bulunarak garajda faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Kapalı ve yeşil alanlarıyla da modern bir tesis olarak hizmete sunulan Kamyon Garajı yaklaşık 20 bin metrekare açık alan içerisinde 10 adet lojistik dükkan, 1 adet oto yıkama, 1 adet lokanta, 1 adet büfe, 1 adet lastikçi dükkanı, 5 adet misafirhane, 12.000 metrekare kamyon park yerini içerisinde bulunduruyor.


Yapılan hizmetleri takdir ederek Başkan Özdemir'e görevinde başarılar dileyen Kamyon Garajı esnafları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

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