Niğde'de kar

Niğde'de sabaha karşı başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Niğde şehir merkezinde gece başlayan yağmur, sabah yerini kara bıraktı. İlçelerde ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ve Niğde Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. İl Özel İdaresi 10 greyder, 2 dozer, 6 binek aracı, 11 kar bıçaklı kamyon, 3 yükleyici, 6 adet kanal kazıcı ve iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı ile göreve hazırken, Niğde Belediyesi ekipleri ise günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, greyder, traktör, kepçeler, tuzlama araçlarını hazır bekletiyor.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte kaza meydana geldi. Bankalar Caddesi üzerinde bir yayanın parmaklıklar üzerinden atlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç refüje ve karşı caddedeki otomobillere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

Köy yollarında kar küreme çalışması yapılıyor.