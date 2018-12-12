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Niğde'de kar yağışı etkili oldu

Niğde’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji Müdürlüğü ise kar yağışının gün boyu etkili olacağını gece ise sıcaklığı-8'lere düşeceği uyarısında bulundu.


İki gündür devam eden soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.


Kent merkezinde bu sabah başlayan kar yağışı ile birlikte merkez beyaza büründü. Niğde şehir merkezinde gece yağmur etkili olurken, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte kent merkezi yüksek kesimlerde ise kar kalığının 15 santimetreyi aştı. Yetkilileri, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

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