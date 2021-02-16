Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Niğde'de öğle saatlerine doğru başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Niğde şehir merkezinde gece saatlerinde soğuk hava etkili olurken, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte kent merkezi yüksek kesimlerde ise kar kalığının 15 santimetreyi aştı. Yetkilileri, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı ile birlikte kış mevsiminin geldiğini hissettiklerini söyleyen Elife Bilgiç, "Kar yağışı başladı. Çok şükür. Bugün yarın kar yağışı devam edecek. İnşallah kış mevsiminin geldiğini hissediyoruz'' dedi.

Öte yandan Niğde İL Özel İdaresi ile Niğde Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.