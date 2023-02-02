Niğde'de kar yağışı sonrası kapanan köy yolları açılıyor

Niğde'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

Niğde İl Özel İdaresine bağlı 10 greyder, 9 bıçaklı kamyon ve tuzlama araçları köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde sıfırın altında 6'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmalara karşı tuzlama ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Niğde-Altunhisar karayolunda buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.