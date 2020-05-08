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Niğde'de karantina süresi biten 415 kişi evlerine gönderiliyor

Azerbaycan ve Danimarka’dan getirilerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Niğde’de yurtta karantinaya alınan Türk vatandaşları, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.

Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Niğde'de yurtta karantinaya alınan Türk vatandaşları, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. ve 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 415 Türk vatandaşının gözlem süresi doldu.


Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderiliyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 26 Nisan'da Cibuti ve Somali'den getirilen 84 Türk vatandaşının yurtlardaki karantina süreleri devam ediyor.

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