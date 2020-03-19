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Niğde'de karantinaya alınan umrecinin tahlilleri temiz çıktı

Niğde’de dün burun akıntısı şikayetiyle gözlem altına alınan umrecinin tahlilleri temiz çıktı.

Niğde'de dün burun akıntısı şikayetiyle gözlem altına alınan umrecinin tahlilleri temiz çıktı.


Kente bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşındaki şahıs, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.


Umreciden alınan numuneler Adana'da bulunan laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu umrecinin tahlilleri negatif çıktı. Tahlilleri temiz çıkan umreci Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

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