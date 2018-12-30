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Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.


Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde yaşayan Menşure Şen (77), Aleyna Demir (16) ve Atiye İnci (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenirken evlerinde yakınları tarafından yarı baygın halde bulundu. Yakınlarının yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleler sonucu Menşure Şen'in hayatının kaybettiğini belirlenirken durumları ağır olan Aleyna Demir ve Atiye İnci ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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