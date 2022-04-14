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Niğde'de Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri eğitimi düzenlendi.


Toplamda 110 kişinin sertifika aldığı eğitimin son grubuna düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İşkur Niğde İl Müdürü Ali Bingül, İşkur Eğitmeni Onur Özcan ve Üniversite Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cem Baltacıoğlu katıldı. Sertifika töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Kariyer Geliştirme Merkezi öğrencilerin gelecek planlamasında her zaman aktif bir rol alacağını ifade ederek sağladığı katkılar dolayısıyla İşkur İl Müdürü Ali Bingül'e teşekkür etti.


Sertifika töreni günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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