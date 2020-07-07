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Niğde'de ki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Niğde’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde eski Adana yolu Bahçeli Beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat A. yönetimindeki 42 V 0750 kamyonet, aynı istikamette seyreden Müslüm Ç.'nın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı tır ve karşı yönden gelen Mehmet Ali A. kontrolündeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ali A. ve Bahri A. ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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