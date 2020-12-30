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Niğde'de korona virüs kostümü giyen kişi vatandaşları uyardı

Niğde’de üzerinde "korona" yazılı yeşil kostüm giyen bir kişi, vatandaşların yoğun olduğu yerleri gezerek Covid-19 konusunda vatandaşları uyardı.

Niğde'de üzerinde "korona" yazılı yeşil kostüm giyen bir kişi, vatandaşların yoğun olduğu yerleri gezerek Covid-19 konusunda vatandaşları uyardı.


Niğde Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte "korona" yazan yeşil renkli kostümle bir kişi yoğun caddeleri gezdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında "Korona" kıyafetiyle dikkati çeken kişi, sokak sokak gezerek vatandaşları ve esnafları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.


Kostümle vatandaşları uyaran Emre Battal Niğde Belediyesi olarak vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Battal: “Maske takmayan vatandaşlarımızı uyardık. Banka kuyruklarındaki ve dükkanlardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardık. Halkımızı bilinçlendirmek için çalıştık." dedi.

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