Niğde'de korona virüs vakaları arttı, Vali uyardı

Niğde'de korona virüs vakalarında artış meydana gelmesi üzerine Vali Yılmaz Şimşek, 30 kişinin vefat ettiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Ağustos ayında düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra aileler arası ziyaretlerden dolayı vakaların ciddi oranda arttığını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İl Pandemi kurulunu topladık ve yeni kararlar aldık. Düğünleri 2 saate indirdik ve diğer toplu etkinlikleri de yasakladık. Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden Covid 19 vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda. Buna paralel olarak da ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki Covid 19 pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki veriler bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretlerden olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz."