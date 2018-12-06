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Niğde'de kundaklama iddiası

Niğde’de park halindeki giyim malzemesi bulunan minibüs yandı.

Niğde'de park halindeki giyim malzemesi bulunan minibüs yandı.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde park halinde bulunan 51 HU 295 plakalı minibüs yanmaya başladı. Araç sahibinin yangını haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibinin kundaklamadan şüphelenmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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