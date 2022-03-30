Niğde'de 'Küreselleşen Dünya ve Türkiye Konferansı' yapıldı

Dr. Mehmet Kaya'nın sunumuyla “Küreselleşen Dünya ve Türkiye” adlı konferans gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Çiftlik Kaymakamı Mehmet Tığlı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Orhan Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Abdulgani Özkan, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Kaya konferansta, küreselleşmenin ortaya çıkışını ve dünyayı nasıl etkilediğini ele aldı. Küreselleşen Dünya ve Türkiye Konferansı'nda büyük güçlerin de dünyadaki etkilerini inceleyen Prof. Dr. Mehmet Kaya hastalık, kuraklık gibi çeşitli etmenlerin dünyayı derinden sarstığını ve dengeleri etkilediğini ifade etti. Konferansta, Türkiye'nin dünyada değişen duruma olan etkisine de vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Kaya Türkiye'nin, Libya, Suriye ve Irak'ta bulunmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyerek ülkemizin güvenliği için bu bölgelerde bulunmanın zorunluluk ifade ettiğini de aktardı.

Program sonunda Prof. Dr. Mehmet Kaya'ya, Çiftlik Kaymakamı Mehmet Tığlı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.