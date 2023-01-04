Niğde'de "Matematik Seferberliği"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde yürütülmek üzere başlatılan Matematik Seferberliği, Niğde'de de devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, “Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan ve TÜBİTAK ile üniversitelerimizin iş birliğinde yürütülen Matematik Seferberliği projesi çerçevesinde ilimizde de çalışmalar devam etmektedir. Yeni yaklaşımlarla matematiğin soyut bir ders olmaktan çıkarılması, matematiğin günlük yaşam becerilerine uyarlanarak kalıcı ve severek öğrenmenin sağlanması ve öğrencilere bilgi okuryazarlığı öğretilerek daha çok üretmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Matematiğin sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıkıp, tüm öğrencilerin keyifle, günlük yaşamla bağdaştırılabildikleri keyifli bir ders haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 21. yüzyıl becerilerine matematik derslerinde yer verilmesi ile soyut bilgilerin öğrencilerin gerçek hayatta kullanabileceği bilgilere dönüştürülmesi de amaçlar arasında bulunmaktadır. İlimizde 28 Haziran 2022 tarihinde sınıf öğretmenleri, ilköğretim matematik öğretmenleri ve lise matematik öğretmenlerimizin katılımlarıyla bir çalıştay gerçekleştirdik. İlimizde yapılabilecek çalışmalar konusunda katılımcı öğretmenlerimize önemli bilgiler verildi. Katılımcı öğretmenler il bazında yapılabilecek çalışmaları aralarında tartışarak yeni fikirler ürettiler. Ben ilimiz adına tüm bu çalışmalarda emeği geçen öğretmenlerimize ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kıymetli akademisyenlerine teşekkürlerimi sunuyor, projenin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.