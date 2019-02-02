Niğde'de ‘Mavzer' filmi çekiliyor

Niğde'nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül Köyünde Kültür Bakanlığı destekli "Mavzer" adlı film çekiliyor. Macaristan'dan getirtilen eğitimli kurtların da önümüzdeki haftalarda çekilecek sahnelerde yer aldığı filmin çekimleri 5 hafta sürecek.

Anadolu'da bir dağ köyünde geçen öyküyü anlatan ‘Mavzer' adlı sinema film setini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna film oyuncuları ile görüştüler.

Senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de üstlenen Fatih Özcan, Yapımcı Enes Erbay, Vali Yılmaz Şimşek'e yapım hakkında bilgiler verirken Vali Şimşek ve beraberindekiler filmde rol alan sanatçılarla sohbet etti.

Kültür Bakanlığı ile TRT destekli bir film projesi olan Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serkan Kılıç yer alırken, yöre halkı da filmde oyuncu olarak yer alma fırsatı buldu. Film hakkında bilgi veren Senarist -Yönetmen Fatih Özcan çekimlere başlamadan önce bir çok şehir ve mekan gezdiklerini, kış filmi olması sebebiyle Niğde'nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül köyünü uygun bulduklarını dile getirdi.

Bir süreliğine yönetmen Fatih Özcan'dan yönetmenlik koltuğunu devralan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Üskül köyünde çekilmekte olan Mavzer filmi setini ziyaret ettik,oyuncularla tanışma sohbet etme şansı bulduk.Sanıyorum burası bu filmin çekilmesi için ideal bir yer uzun araştırmalar sonucu bu köy tespit edilmiş. Ben bu film çekiminin bundan sonra çekilecek filmler için de bir yol açacağını düşünüyorum ve yöremizin tanıtımına da bu film çekiminin katkıda bulunacağına inanıyorum'' dedi.