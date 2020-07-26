Niğde'de minderli sinema günlerinde muhteşem final

Niğde Belediyesi ilgi gören ‘Minderli Sinema Günleri'nde film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda sinemaseverlere minderli sinema yaşatan Niğde Belediyesi, büyük ilgi gören film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı. Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de izleyenler arasında yer aldığı film, katılanlara keyifli anlar yaşattı. Başkan Özdemir, minderli sinema etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Özdemir “Sözlerime başlamadan önce belediye personelimize ve emniyetimize teşekkür ediyorum. Fedakarca her akşam buradalardı. Günün erken saatlerinde başlayıp, akşam program bitene kadar fedakârca çalıştılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Çok şükür herhangi bir izdihama yol açmadınız, herhangi bir karmaşaya yol açmadan hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah gösterdiğiniz bu duyarlılıktan dolayı ilerleyen zamanlarda bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bugün sinema günleri etkinliğimiz sona eriyor fakat ilerleyen günlerde inşallah tekrar tiyatro günleri yapmayı düşünüyoruz. Geçen hafta Cumartesi günü Rafadan Tayfa Filmi vardı ve birçok çocuğumuzu mesafe kurallarından dolayı alana alamadık. Bu etkinliği bir kez daha tekrarlayacağız diye o gün çocuklara söz vermiştik. Bugün Kral Şakir filmi ile sözümüzü yerine getirmiş olduk ve sinema etkinliğimizi son gün Kral Şakir ile noktalıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyor ve Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok kıymetli Niğde Belediye Başkanı, çok kıymetli aileler, sevgili çocuklar, gençler ben de sizleri saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet en büyük alkışı gerçekten Niğde Belediye Başkanımız hak ediyor, çünkü burada yapılan etkinlik inanın Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine gittiğimizde diğer milletvekilleri tarafından takdirle karşılanıyor. Örnek bir proje oldu, Niğdeliler de projelerin en güzeline layık. Başkanımızdan yeni projeler, çocuklarımızı mutlu edecek proje ile kavuşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu.