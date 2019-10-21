İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de minik öğrenciler gazete çıkardı

Niğde’de minik öğrencilerin hazırladığı "ELAKİN" adlı sınıf gazetesi okuyucuları ile buluştu.

Niğde'de minik öğrencilerin hazırladığı "ELAKİN" adlı sınıf gazetesi okuyucuları ile buluştu.


Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 1/F Sınıfı Öğretmeni Sibel Filikçi koordinesinde öğrencilerin okuma motivasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan "ELAKİN" adlı Sınıf Gazetesi ilk baskısı büyük beğeni topladı.


Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu Okul Müdürü Cihat Şola, bu tür etkinliklerin okul kültürü oluşmasında önemli yeri olduğunu söyledi.


Bu tür etkinliklere okul olarak önem verdiklerini belirten Şola: “Sayın Bakanımızın Ziya Selçuk'un başlattığı tasarım ve Beceri Atölyeleri kapsamında çok önemli olduğunu etkinliği yapan öğretmenimiz Sibel Filikçi ve öğrencilerine teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.