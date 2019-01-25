Niğde'de mumlanan elmalar Uzak Doğu kapılarını açtı

Niğde'de 460 hektar alanda meyve üretimi yapan bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki hibe desteğiyle Türkiye'nin ilk biowax mumlama sistemli elma işleme ve paketleme tesisini kurdu.

Yaklaşık 40 milyon liralık maliyetle kurulan ve üretiminin yüzde 80'inini Ortadoğu'ya ihraç eden firmada 150 ton meyve, biowax mumlama tekniği ile paketleniyor. Elmaların depo ömrünü uzun süre koruma altına alan, daha parlak görünüm veren biowax tekniği ile mumlama işleminde elmalar, büyüklüklerine ve renklerine göre sınıflandırılarak kadın çalışanlar tarafından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Günlük ortalama 150 ton paketleme yapabilen tesiste yıllık 13 bin ton elma işleniyor ve bunun 8 bin tonu ihraç ediliyor. Hindistan, Suudi Arabistan, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Niğde elmaları Malezya ve Bangladeş gibi Uzak Doğu ülkelerinden de ilgi görüyor.

Tesisin Ziraat Mühendisi Özgür Savaş Oğul, Bakanlık desteğiyle kurulan tesisle ilgili yaptığı açıklamada, şirketin Niğde sınırları içerisinde yaklaşık 460 hektar alanda meyvecilik üretimi yaptığını ve ürettikleri meyvelerin yaklaşık yüzde 80'inini ihraç ettiklerini söyledi. Oğul, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu tesisteki farklılıklardan bir tanesi ilk defa biowax dediğimiz biyolojik mumlama sistemi kullanılması. Yurt dışından çok büyük bir talep söz konusu. Bu mumlamanın amacı meyvenin depodaki arttırmak ve yola dayanımını daha uzun süre tutmak. Yani bununla beraber biz dünyanın öbür ucuna meyveyi gönderebiliyoruz ve herhangi bir şekilde kayıp söz konusu olmuyor. Normal depolarda bir elma depoda 2-3 ay dayanabiliyor bu sistemlerle 8-9 aya kadar hatta biz bir deneme yaptık yaklaşık 1 yıl tutabiliyoruz. Bu paketleme tesisinde yaklaşık 110 tane işçi çalışıyor ve günde 100-150 ton arasında meyve işliyoruz."

Niğde'nin elma üretimi bakımından Türkiye'de üçüncü, kalite bakımından da birinci üretim merkezi olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise "Niğde elma üretimi konusunda Türkiye'nin en iddialı illerinden bir tanesi. 210 Bin dekarlık bir üretim sahamızda 400 bin tona yakın da bir rekolte beklentimiz var. Türkiye'de elma üretiminde üçüncü sıradayız bazı çeşitlerde de birinciyiz ama kalite olarak Niğde elması ilk sırada yer alıyor” dedi. Baş standardı yüksek üretim yapan bunun gibi firmaların sayısının artması temennisinde bulundu.