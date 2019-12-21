Ni?de'de ?Noel Baba? operasyonu: 2 g?zalt?

Ni?de'de polis ekipleri taraf?ndan y?lba??nda piyasaya ka?ak i?ki s?rmeye haz?rlanan 2 ki?i tren gar?nda yakaland?.

Ni?de Emniyet M?d?rl??? KOM ekipleri yakla?an y?lba?? dolay?s?yla ?Ka?ak Alkol Ticaretine? y?nelik ?al??ma ba?latt?. Yap?lan ?al??ma kapsam?nda S.K ve H.M'nin ka?ak i?ki ticareti yapt??? bilgisine ula?t?. Ekipler Tren Gar?na yapt??? operasyonda S.K ve H.M'nin ?antas?nda yapt??? aramada 22 ?i?e ka?ak viski ve 27 adet sahte bandrol ele ge?irildi. Olayla ilgili 2 ki?i g?zalt?na al?nd?. Operasyonlar?n devam?n?n gelece?i bildirildi.