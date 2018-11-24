Niğde'de Öğretmen Günü kutlandı

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler Kültür Merkezi'nde devam etti.

Kültür Merkezi'nde programa Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşma yapan Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar: “Binlerce yıllık şanlı tarihimizde ecdadımız ilime ve muallime ziyadesiyle önem vermiş, her devirde dönemin en büyük âlimleri ecdadımızın içinden çıkmıştır. Ne zaman ki ilime ve âlime verilen değer azalmış, geleneksel eğitim anlayışımızı çağımızla bütünleştirmemiş, o zaman çağın gerisinde kalmamız kaçınılmaz olmuştur. Çocuklarımıza ecdadımızı, kendi kültürümüzü, yerli ve milli inancımızı temel alıp gereken davranışları kazandırarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Nesillerimizi yaşayacakları çağa hükmedebilecekleri gerekli bilgiyle donatırken aynı zamanda adaletten ayrılmayan erdemli bireyler olarak da yetiştirmek zorundayız. Bu yolda her geçen gün eğitim altyapımızı güçlendiriyor Güçlendirdiğimiz alt yapımızla birlikte öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları ile başarı çıtamızı en üst seviyelere çıkarıyoruz. Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da öğretmenlerdir. İbnî Arabî'yi, Şeyh Edebali'yi, Kemali Ümmi'yi, Necip Fazıl'ı, Nurettin Topçu'yu, Aziz Sancar 'ı da yetiştiren yine öğretmenlerdir. Öğretmene verilen değer geleceğe yapılan en büyük değerdir. Gelişen teknoloji ile öğretmenlerimiz kendilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek durumundadır. Yeni çağın öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap veren öğretmenlerle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabiliriz” dedi.

Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan 29 aday öğretmenler yemin etti, oratoryo gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Programın sonunda emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.