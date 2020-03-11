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Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi

Niğde’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracı ve otobüs duraklarını dezenfekte etti. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsü sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık her yeri dezenfekte ettiklerini söyledi. Kaya, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat ederek hijyen konusunda kendilerine destek olabileceklerini aktardı.


Niğde Belediyesi SS. 51 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit de belediye ekiplerince 69 aracın dezenfekte edildiğini aktardı.

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