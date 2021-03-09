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Niğde'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Niğde’de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Lütfi Aslan (56) yönetimindeki 68 EC 743 plakalı Tofaş marka otomobil, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde yakınlarında F.Y. (43) idaresindeki 42 L 5521 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Kamyon sürücüsü F.Y gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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