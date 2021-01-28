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Niğde'de otomobil köprü duvarına çarptı: 3 ölü

Niğde’de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, merkez Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yapım aşamasındaki köprünün duvarına çarptı. Kazada sürücü Aygün ile araçta bulunan Aykut Akcan ve Hakan Türker hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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