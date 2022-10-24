İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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