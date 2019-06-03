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Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gümüşler Kavşağında meydana geldi. M.T. yönetimindeki 53 LA 552 plakalı araç ile İ.B. yönetimindeki 50 AAS 426 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin içerisinde sıkışan M.T., Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan M.T.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralı İ.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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